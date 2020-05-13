Экономика
РИА НовостиГлава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
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с чего всё началось
Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.РИА Новостивчера в 20:26
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ТПП предлагает выплачивать пособие за вынужденный отпуск до 80% средней зарплаты
Коммерсантъвчера в 13:39
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:18, Ашберн
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Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
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Экономика
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Российская газета вчера в 11:40
Армия и оружие
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В издании NRK сообщают о том, что жители Варде (Норвегия) высказались против усовершенствования радара «Глобус» с помощью американского оборудования, так как это может спровоцировать РФ на ответные действия.
Discover24 вчера в 02:27
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
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Шоу-бизнес
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Джиган рассказал своему другу Тимати, с которым у него случился конфликт как раз на почве наркозависимости, о трех неделях в столичной реабилитационной клинике.
Телеканал 360° 04:09
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РБК 08:40
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Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
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Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
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Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
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Минздрав прокомментировал статью FT о смерти пациентов с коронавирусом
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Общество
В России передумали делать аналог «Википедии» за 2 млрд рублей
В 2020–2022 годах на отечественную «Википедию» планировалось потратить почти 1,7 млрд рублей, при этом в 2019 году уже было выделено 303,2 млн рублей.
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Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
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