Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

с чего всё началось

Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.

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