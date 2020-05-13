Экономика
РИА НовостиГлава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
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с чего всё началось
Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.РИА Новостивчера в 20:26
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ТПП предлагает выплачивать пособие за вынужденный отпуск до 80% средней зарплаты
Коммерсантъвчера в 13:39
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РИА Новости 09:14
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Экономика
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Общество
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Отмечается, что меры, о которых рассказывал Путин в своем выступлении, поддерживает большинстве россиян.
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За сутки в 26 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус
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Rostov gazeta 04:13
Происшествия
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Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
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Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой
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65 санаториев Сочи откроют 1 июня
Санатории Сочи ждут гостей с 1 июня. Принимать туристов будут 65 здравниц, которые имеют медицинскую лицензию.
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Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
RuNews24.ru 11 мая в 12:14
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Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу сотрудника СК
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Известия 07:31