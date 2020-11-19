ТПП просит разрешить регионам снижать налог для самозанятых и применять его в ретейле
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам возможность снижать размер налога для самозанятых до 1% и разрешить применять этот режим в ретейле.В источнике
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ТПП просит разрешить регионам снижать налог для самозанятых
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