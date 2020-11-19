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ТАСС
ТАСС

ТПП просит разрешить регионам снижать налог для самозанятых и применять его в ретейле

Парламентская газета
News.ru
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам возможность снижать размер налога для самозанятых до 1% и разрешить применять этот режим в ретейле.В источнике
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Общественное телевидение России

ТПП просит разрешить регионам снижать налог для самозанятых

Общественное телевидение Россиивчера в 09:21
News.ru

Кальянные просят создать для них новый закон

News.ruвчера в 10:32
REGNUM

В ТПП РФ выдвинули шесть «налоговых» предложений для бизнеса

REGNUMвчера в 09:23
ИА Красная Весна

Глава ТПП предложил снизить налог для самозанятых до 1%

ИА Красная Веснавчера в 15:19
Парламентская газета

Для остающегося под ограничениями бизнеса предлагают продлить антикризисные меры

Парламентская газетавчера в 08:41
ТАСС

ТПП просит разрешить регионам снижать налог для самозанятых и применять его в ретейле

ТАССвчера в 07:25
Видеоканал "ТПП-Информ"

Сергей Катырин: отраслям, несущим бремя ограничений, нужно предоставить отсрочку по уплате налогов

Видеоканал "ТПП-Информ"вчера в 08:01

Стало известно о необычном последствии COVID-19

Как заявил изданию биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли, ухудшение состояния зубов у пациентов с COVID-19 может быть связано с кровообращением, так как коронавирус воздействует на кровеносные сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.
РИА Новости19:23

ГИБДД получит новые приборы для выявления водителей в состоянии опьянения

Москва, 20 ноября 2020, 03:51 — REGNUM Российские автоинспекторы получат новые приборы для быстрого выявления водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщил 20 ноября журналистам начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.
REGNUM19:51

ВОЗ порекомендовала отказаться от популярного лекарства для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать популярное лекарство для лечения COVID-19 —противовирусный препарат ремдесивир, ссылаясь на выводы международной группы экспертов.
Lenta.ru19:22

«Ъ»: замглавы правительства Московской области Куракина подозревают в продаже леса

Вместе с заместителем председателя правительства Московской области Дмитрием Куракиным были задержаны первый заместитель Владислав Холодков и руководитель ООО "Оборонспецресурс" Максим Ан. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 22:23

США вложили в Москву миллиарды долларов

Инвесторы из США вложили в экономику Москвы 2,7 миллиарда долларов, рассказал заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, слова которого приводит «Интерфакс».
Lenta.ru18:30

Глава ЕК заявила, что лидеры ЕС не обсуждали поставки в Венгрию российской вакцины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что главы государств и правительств ЕС не обсуждали на экстренной видеоконференции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 поставки в Венгрию первых образцов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передаёт ТАСС.
RT на русском17:19

На Украине назвали отказ от российской вакцины соучастием в убийстве граждан

Отказ властей Украины от российской вакцины от коронавирусной инфекции без обеспечения какой-либо альтернативы является соучастием в убийстве собственных граждан, заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru19:33