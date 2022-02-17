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Глава Татарстана предложил продлить программу льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки в России нужно продлить и после 1 июля 2022 года со ставкой 7%, заявил на коллегии Минстроя глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
РИА Новости
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда".
ADVIS.ru
В своем выступлении Минниханов напомнил, что Президент России поставил задачу обеспечить к 2030 году ввод жилья в стране на уровне 120 млн квадратных метров в год.
Татар-информ
Летом 2022 года ожидается завершение программы льготной ипотеки на жилье в новостройках.
РИА Новости

Подробнее о событии

Президент Татарстана предложил продлить льготную ипотеку до 2024 года
Ведомости04:31
Минниханов предложил продлить льготную ипотеку в России со ставкой 7%
Московский Комсомолец03:41
Глава Татарстана предложил продлить льготную ипотеку в России со ставкой 7%
РИА Новости02:03
Глава Татарстана предложил продлить программу льготной ипотеки
РБК04:15
Минниханов предложил продлить в России программу льготной ипотеки для всех граждан под 7%
Татар-информ02:53
Минниханов предложил продлить программу льготной ипотеки
Реальное время02:32
Президент Татарстана предложил продлить программу льготной ипотеки в России до 2024 года
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