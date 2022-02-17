РБКГлава Татарстана предложил продлить программу льготной ипотекиПрограмму льготной ипотеки в России нужно продлить и после 1 июля 2022 года со ставкой 7%, заявил на коллегии Минстроя глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.РИА НовостиПрезидент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда".ADVIS.ruВ своем выступлении Минниханов напомнил, что Президент России поставил задачу обеспечить к 2030 году ввод жилья в стране на уровне 120 млн квадратных метров в год.Татар-информЛетом 2022 года ожидается завершение программы льготной ипотеки на жилье в новостройках.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКInkazanНурлат-информРоссийская газетаВести ТатарстанКП - КазаньKazanfirst.ruТрудовая слава (Хезмәт даны)РБК ТатарстанПодробнее о событииПрезидент Татарстана предложил продлить льготную ипотеку до 2024 годаВедомости04:31Минниханов предложил продлить льготную ипотеку в России со ставкой 7%Московский Комсомолец03:41Глава Татарстана предложил продлить льготную ипотеку в России со ставкой 7%РИА Новости02:03Глава Татарстана предложил продлить программу льготной ипотекиРБК04:15Минниханов предложил продлить в России программу льготной ипотеки для всех граждан под 7%Татар-информ02:53Минниханов предложил продлить программу льготной ипотекиРеальное время02:32Президент Татарстана предложил продлить программу льготной ипотеки в России до 2024 годаТАСС03:27Показать ещёОценить34Поделиться