Общество

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Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
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Рустам Минниханов
Никакой угрозы у нас в республике пока нет. Это защита: мы делаем все, чтобы данной угрозы не было. Нужно четко понимать, что в РТ мы все эти вопросы контролируем, но если лишний периметр на въезде-выезде не станем контролировать, то можем оказаться в сложной ситуации.
— Рустам Минниханов, российский политикБИЗНЕС Online 03:00

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