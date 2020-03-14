Общество
РИА НовостиГлава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
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Никакой угрозы у нас в республике пока нет. Это защита: мы делаем все, чтобы данной угрозы не было. Нужно четко понимать, что в РТ мы все эти вопросы контролируем, но если лишний периметр на въезде-выезде не станем контролировать, то можем оказаться в сложной ситуации.
— Рустам Минниханов, российский политикБИЗНЕС Online 03:00
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Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
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Происшествия
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Экономика
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Музыка
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Биатлон
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Общество
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Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Происшествия
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Музыка
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Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Футбол
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
Общество
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Экономика
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Экономика
«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях
Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
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Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Испанией, Францией и Германией
В свою очередь в «Аэрофлоте» заявили, что с 13 марта по 30 апреля компания сократит количество рейсов в эти государства.
Культура
Сериал «Шторм» получил гран-при российского фестиваля «Утро Родины» на Сахалине
Главный приз третьего российского фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро Родины", проходившего с 8 по 14 марта в Южно-Сахалинске, получил сериал "Шторм" режиссера Бориса Хлебникова.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
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Космос
В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс
Российский эксперт прокомментировал перенос даты миссии ExoMars-2020. В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс.
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
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Опубликована актуальная информация о коронавирусе
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Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Политика
Мишустин одобрил комплекс мер по борьбе с распространением Covid-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщается на сайте кабмина.
Армия и оружие
Американский генерал рассказал о кризисе ВВС США
Генерал в отставке Майкл Ло заявил, что американская авиация испытывает кризис, который усилится из-за бюджетных сокращений в 2021 году, передает Defense News.
Общество
Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны
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Армия и оружие
Столкновение между джихадистами и местными жителями произошло на севере сирийского Идлиба
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Политика
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию РФ, не любят свою страну.