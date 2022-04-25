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Глава «Татнефти» заявил, что от эмбарго на нефть из РФ пострадают сами западные партнеры

«Есть определенные факты, которые свидетельствуют, что эмбарго России возможно»,-- заявил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов на проходящем в Казани бизнес-форуме Made in Kazan.
Коммерсантъ Казань
Мероприятие соберет предпринимателей, топ-менеджеров компаний, представителей власти.
ТАСС
"Не думаю, что уменьшение нашего экспорта будет настолько катастрофично для нашей страны. Потому что мы очень многое потребляли сами", - сказал Маганов, уточнив, что сейчас идет работа над альтернативными рынками и направлениями поставок.
ТАСС
Проект организован совместно с мэрией Казани.
ТАСС

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Глава «Татнефти» Маганов счел возможное эмбарго на российскую нефть некритическим
Lenta.ru08:51
Глава «Татнефти» заявил, что от эмбарго на нефть из РФ пострадают сами западные партнеры
ТАСС08:48
Глава «Татнефти» не исключил вероятности полного эмбарго на российские энергоресурсы
БИЗНЕС Online06:15
Глава «Татнефти» счел, что уменьшение экспорта нефти не будет катастрофическим для РФ
Интерфакс06:57
В «Татнефти» не исключают введения эмбарго
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Маганов: Есть определенные факты, которые свидетельствуют, что эмбарго России возможно
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