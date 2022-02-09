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Глава TotalEnergies заявил, что у Европы нет альтернативы российскому газу

В настоящее время у Европы отсутствуют альтернативы российскому газу, считает генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне, передает ТАСС.
Lenta.ru
«Если бы все пошло по худшему сценарию, и русские резко обрубили поставки газа в апреле-мае, то зима 2022 была бы гораздо сложнее», — уточнил Пуянне.
Lenta.ru
«Сейчас высокие цены на газ в Европе отчасти поддерживаются за счет напряженности с Россией, но, думаю, можно надеяться, что цена на газ несколько снизится», — подытожил он.
Lenta.ru
Резкое повышение импорта газа из других стран представляет собой существенную логистическую проблему.
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Подробнее о событии

TotalEnergies: у Европы нет альтернативы российскому газу
Smotrim.ru06:52
Глава TotalEnergies Пуянне объявил, что пока у Европы нет альтернативы российскому газу
Lenta.ru06:32
Глава TotalEnergies заявил, что у Европы нет альтернативы российскому газу
ТАСС04:37
Глава TotalEnergies: у стран Европы нет альтернативы российскому газу
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