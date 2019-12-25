с чего всё началось

Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны.

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