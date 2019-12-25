Политика
РИА НовостиГлава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
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Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны.
— Николай Токарев, российский бизнесменLenta.ru 12:58
с чего всё началось
О том, что Белоруссия может начать поставлять американскую или саудовскую нефть реверсом через Польшу, Александр Лукашенко заявил в интервью "Эху Москвы".Царьград17:50
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