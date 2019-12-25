Политика
РИА НовостиГлава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Читать в источнике
Оценить314
Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны.
— Николай Токарев, российский бизнесменLenta.ru 12:58
с чего всё началось
О том, что Белоруссия может начать поставлять американскую или саудовскую нефть реверсом через Польшу, Александр Лукашенко заявил в интервью "Эху Москвы".Царьград17:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями, сообщает НТВ.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Происшествия
Девятиклассницу ищут родственники и полиция Южно-Сахалинска
Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут 16-летнюю Наталью Сергеевну Ларину.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Общество
Учительница провела урок детям в анатомическом костюме
Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга.
Происшествия
Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР
Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.
Гаджеты
Bloomberg: Sony не успевает производить камеры для смартфонов
Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Наука
Привыкание к системе помощи водителю отвлекло людей от дороги
Люди с большим опытом вождения автомобилей с продвинутой системой помощи водителю значительно чаще отвлекаются во время езды, чем те, кто только начал ей пользоваться.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Общество
Уральцы смогут увидеть в небе кольцеобразное солнечное затмение
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
Экономика
В России резко подешевел мобильный интернет
За 2019 год стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России снизилась почти вдвое – на 48%, свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического агентства Content Review.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2» вне зависимости от санкций
Швейцарская компания Allseas теоретически еще может достроить «Северный поток – 2», заявил министр энергетики Александр Новак.
Авто
Владение автомобилем обходится дороже россиянам, чем европейцам
Средняя стоимость владения автомобилем в России сегодня составляет около 32,2 тыс. рублей в месяц.
Армия и оружие
Зам Шойгу раскрыла, затронет ли российских военных пенсионная реформа
24 декабря президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
Экономика
Сергей Шишкарев не связывает продажу доли «Росатому» и участие в покупке «Трансконтейнера»
Потом шли корпоративные процедуры "Росатома", а параллельно — процесс по "Трансконтейнеру", который мы двигать не могли, равно как и подстраивать что-то под него.
Политика
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в немецком бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.
Происшествия
В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат
В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Общество
Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой
Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.
Космос
Бур зонда InSight продолжит работу на Марсе после Нового года
В мае 2018 года был запущен зонд NASA Mars InSight. В ноябре он приземлился на Марс в районе нагорья Элизий.
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши
Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк проведёт Новый год в клинике
Известно, что родные очень просили забрать Анастасию на несколько дней домой, чтобы она встретила праздники с семьёй.
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают расставание Пелагеи и Ивана Телегина
Некоторое время назад пользователи Сети начали обсуждать вероятное расставание отечественной фолк-рок-певицы Пелагеи со вторым супругом, хоккеистом Иваном Телегиным.
Наука
Создан миниатюрный робот, способный выдержать удар мухобойки
Французские и швейцарские специалисты в области инженерии рассказали о недавно созданном ими миниатюрном роботе, который с весом в 190 миллиграмм справился с ударом мухобойки.