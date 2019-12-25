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Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны.
— Николай Токарев, российский бизнесменLenta.ru 12:58
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Общество
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