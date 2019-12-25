Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими. Вместе с тем многие намерения господина Лукашенко «очень трудно реализуемы», добавил он.
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