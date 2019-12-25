Политика
КоммерсантъГлава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими. Вместе с тем многие намерения господина Лукашенко «очень трудно реализуемы», добавил он.
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Кино
В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
Космос
С неба за последние 60 лет исчезло 100 звезд
Шведские ученые недавно опубликовали список звезд, которые исчезли из поля зрения за последние 60 лет. В список вошли целых 100 звезд.
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Наука
Ученые нашли способ снизить смертность от рака простаты
В результате исследования ученые пришли к выводу, что четыре раза в год сдавать анализ на ПСА следует мужчинам, имеющим повышенный до 7% генетический риск развития рака предстательной железы, пишет «Профиль».
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Общество
Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Футбол
Зе Луиш показал, как отдыхает со своей русской девушкой. Видео
Нападающий португальского «Порту» Зе Луиш отдыхает на Мальдивах вместе со своей русской девушкой Алесей.
Наука
Земля на прослушке
На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
Политика
Песков рассказал о грядущей встрече Путина с бизнесменами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов, которая состоится в среду, 25 декабря.
Здоровье
Врачи рассказали, какие таблетки не сочетаются с бокалом шампанского
Накануне праздников токсикологи предупреждают тех, кто вынужден постоянно принимать лекарства, какие из них не сочетаются со спиртным.
Политика
Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ
В своем Telegram депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ.
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Экономика
Власти ЛНР анонсировали повышение пенсий более 400 тыс. жителям Республики
Принятое Правительством Луганской Народной Республики постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат" коснется более 400 тыс. пенсионеров Республики.
Политика
В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье
Конгрессмены США намерены сдерживать активность России и Турции в Средиземном море посредством укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает в среду американское издание The Hill.
Армия и оружие
Создание системы военных госпиталей завершится к 2025 году
Министерство обороны до 2025 года завершит создание системы военных госпиталей.
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел летающую тарелку
Самый мощный в мире космический телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику, которая издалека по форме напоминает летающую тарелку.
Финансы
Россиян предупредили о падении доходности по рублевым вкладам
"Не может же быть ставка по депозиту намного выше реальной стоимости денег и реальной инфляции", - добавил Задорнов.
Экономика
Костин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций
Вариантов приватизации ВТБ немного, поскольку госбанк находится под санкциями. Об этом в среду, 25 декабря, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Технологии
Huawei работает над аналогами приложений Google
Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
Происшествия
Подростка забили гантелью и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелью.
Армия и оружие
СРОЧНО: на Донбассе нанесён удар по колонне ВСУ, уничтожена техника
Каратели понесли потери на Донбассе: был уничтожен «Урал» и ранен «ВСУшник».
Футбол
Карьера Обухова = борьба. Пережил игнор Аленичева, занимал 200k у Кутепова, прорвался в РПЛ в 27 и мечтает о «Спартаке»
В последних шести матчах «Тамбов» набрал 13 очков и поднялся с 16-го места на 11-е, а одним из героев стремительного восхождения стал 27-летний Владимир Обухов – 5 мячей и 2 ассиста.
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Политика
В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину
В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.