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REGNUMГлава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба». Соответствующее заявление Токарев сделал журналистам сегодня, 25 декабря, перед встречей президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса.
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Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны.
— Николай Токарев, российский бизнесменLenta.ru вчера в 12:58
с чего всё началось
«Я могу — это самый дешевый маршрут — через Польшу, они предлагают это, взять саудовскую нефть или американскую, что дешевле с рынка, в Гданьске по трубе … реверсом», — заявил Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».Свободная Прессавчера в 06:50
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«Транснефть» ответила Лукашенко на угрозу «забрать» две трубы: политпиар
Московский Комсомолецвчера в 19:27
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