с чего всё началось

Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны.

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими. Вместе с тем многие намерения господина Лукашенко «очень трудно реализуемы», добавил он.

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

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