Политика
КоммерсантъГлава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими. Вместе с тем многие намерения господина Лукашенко «очень трудно реализуемы», добавил он.
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Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны.
— Николай Токарев, российский бизнесменLenta.ru 12:58
с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, в Минске займутся поиском альтернативных поставщиков этих ресурсов.Дождьвчера в 11:02
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Резидент Comedy Club Гарик Харламов в интервью телеканалу RT рассказал, над чем никогда не будет шутить.
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Реальная любовь — или сексизм? Почему неловко смотреть на мужчин в классическом рождественском фильме (Bento, Германия) (Bento)
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Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
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Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелью.
Авто
Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера
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При стрельбе во французском Безансоне пострадали три человека
В результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон на востоке Франции, пострадали не менее трёх человек.
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Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные
Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные.
Политика
Блумберг признал использование предвыборным штабом труда заключенных
Предвыборный штаб кандидата в президенты США миллиардера Майкла Блумберга использовал труд заключенных.
Общество
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Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.
Армия и оружие
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Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
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Чувствительный белок на ногах и усиках защитил малярийных комаров от инсектицида
Группа исследователей под руководством Хиллари Рэнсон (Hillary Ranson) из Ливерпульской школы тропической медицины проверила, какие гены экспрессируются в клетках малярийных комаров из Буркина-Фасо и Берега Слоновой Кости — областей с особенной устойчивостью к инсектицидам.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
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В число главных фильмов 2019 года аналитики ресурса включили рекордсмена российского проката «Мстители: Финал» и «Джокера».
Здоровье
Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины
«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
Политика
Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС
О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
Энергетика
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Армия и оружие
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Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
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Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
Политика
«Памятник за высылку евреев». Что не нравится Варшаве в словах Путина
С "недоумением" в Варшаве восприняли напоминание о той роли, какую сыграла в развязывании войны Вторая Речь Посполитая.
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Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников
Минфин предлагает использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников.
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