Экономика
ForbesГлава «Траста» назвал сумму долга миллиардера Мамута перед банком
Сумма долгов структур совладельца Rambler Group и Объединенной сети кинотеатров миллиардера Александра Мамута перед банком непрофильных активов «Траст» составляет 23,5 млрд рублей, рассказал РБК председатель правления банка Александр Соколов.
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Задолженность группы совладельца банка «Югра» Алексея Хотина перед банком «Траст» составляет около $140 млн, из-за кризиса во втором квартале обязательства были просрочены, рассказал предправления «Траста» Александр Соколов в интервью РБК.РБКвчера в 17:00
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