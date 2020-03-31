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РИА НовостиРИА НовостиГлава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19

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Почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом, 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют введение мер против распространения инфекции, говорится в письме главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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«Трезвая Россия» попросила закрыть алкомаркеты на период карантина

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение о закрытии алкомаркетов на период карантина в связи с коронавирусом, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
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Глава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19

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