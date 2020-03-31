Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение о закрытии алкомаркетов на период карантина в связи с коронавирусом, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом, 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют введение мер против распространения инфекции, говорится в письме главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

Космос Ученые нашли конец Млечного Пути Чтобы найти край Млечного Пути, Дизон совместно со своей исследовательской группой смоделировали процесс формирования гигантских галактик, подобных нашей.

Здоровье В Омской области число заболевших коронавирусом не увеличилось В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что, по данным на утро 31 марта, под наблюдением на дому - 7309 граждан, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ находятся 22 омича.

Интернет Opera улучшает свой криптокошелёк для Европы и нескольких других стран Согласно пресс-релизу, предоставленному CryptoGlobe, норвежская компания добавляет несколько новых функций, включая расширение на весь ЕС, Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Швейцарию прямых пополнений кошелька, что позволит пользователям покупать криптовалюту непосредственно через браузер.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Политика Глава правительства России ограничил движение через границу страны Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Политика Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.