Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, фотография которой за последние сутки облетела, буквально весь мир.

с чего всё началось

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм. Об этом рассказала главный врач областной клинической больницы Анна Савищева тульским "Вестям". По словам Савищевой, глава региона связался с медсестрой после инцидента.

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