Общество
РИА НовостиГлава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях. Об этом тульским "Вестям" рассказала главный врач областной клинической больницы Анна Савищева.
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, фотография которой за последние сутки облетела, буквально весь мир.ГТРК Тула11:19
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Завершение истории медсестры в бикини: личность раскрыта, губернатор благодарен
Московский Комсомолец Тула14:16
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Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
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Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Здоровье
В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду
Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
РИА Новости 15:15
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Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Со следующей недели в Москве начнется первый этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
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В Госдуме оценили выход США из Договора по открытому небу
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу.
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Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
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Общество
Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
Культура
Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК 09:14
Политика
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
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Ремейк игры Mafia выйдет 28 августа
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Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
РИА Новости вчера в 13:01
Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия вчера в 07:08
Экономика
«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.
РБК 11:40
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Путешествия
Туристический сезон в Греции откроют с 15 июня
В Греции туристический сезон откроется с 15 июня, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Деловое.ТВ вчера в 15:25
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В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Экономика
Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом
В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом.
РБК вчера в 11:05
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей
Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
ТАСС 10:14
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
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Бывший муж Лолиты попал в больницу
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Названо число сделавших тест на антитела к коронавирусу москвичей
Более 27 тысяч москвичей сдали кровь на определение антител к коронавирусу в рамках исследования на иммунитет по случайной выборке.
Lenta.ru 14:25
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek
Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera вчера в 15:21
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
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Общество
На Кубани режим карантина продлен до 6 июня
Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня.
Российская газета 06:35
Политика
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Евросоюз может нарушить собственные принципы ради Крыма, который считает аннексированной территорией: страны объединения задумали принять участие в видеоконференции по ситуации в регионе, которую организовывает Москва.
Lenta.ru 13:29