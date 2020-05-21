Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, фотография которой за последние сутки облетела, буквально весь мир.

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях. Об этом тульским "Вестям" рассказала главный врач областной клинической больницы Анна Савищева.

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