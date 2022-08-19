В плейлист для находящейся в Германии турбины газопровода «Северный поток-1», который в шутку предложила составить Siemens Energy, стоит включить песню группы Judas Priest «Breaking the Law», говорится на странице «Газпрома» в Twitter.
Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении его поставок в страну, заявил бывший премьер, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью газете Foglio.
Кандидат в премьер-министры и бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак призвал не пускать президента России Владимира Путина на саммит стран «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре в Индонезии.