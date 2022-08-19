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Глава Турции Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС.
РБК
Эрдоган в четверг во Львове провел встречу с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
РИА Новости
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
РИА Новости
В рамках переговоров стороны обсудили возможные пути окончания конфликта вокруг Украины.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным судьбу Запорожской АЭС
РБК06:23
Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС
Lenta.ru05:11
Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Московский Комсомолец05:35
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
ТАСС05:30
Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
Коммерсантъ05:55
Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Национальная служба новостей05:10
Глава Турции Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
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