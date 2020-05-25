Коронавирус
ВедомостиГлава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией
Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе правительства республики.
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Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
Дни24 вчера в 11:54
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Реалистичные 3D-модели из «Симпсонов» напугают любого
Турецкий художник Хоссейн Диба создает 3D-модели персонажей из кино и мультфильмов в своем Instagram-аккаунте.
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Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19
В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
Российская газета 03:33
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Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
РИА Новости вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Вечерняя Москва 04:40
Здоровье
В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки
Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
Business Class (Пермь) 04:05
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 23 мая в 06:36
Происшествия
Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника
Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
Общество
Жители Бельгии подали иск против государства из-за карантина
В Бельгии около 40 граждан страны обратились в суд с коллективным иском против властей и персонально главы МВД Питера де Крема.
Росбалт вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Рейтинг дня: незнакомец на улице накормил Викторию Боню хлебом
Чтобы съесть мороженое и пообщаться с подругой, Вика выбрала чёрный облегающий топ и коротенькие велосипедки.
Paparazzi.ru 04:34
Технологии
Создатель Linux променял Intel на AMD впервые за 15 лет
Торвальдс сообщил, что он впервые за 15 лет перешёл на компьютер, в котором не используются процессоры Intel.
iXBT.com 03:36
Шоу-бизнес
Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка
Супруга Константина Эрнста Софья родила третьего ребенка, хотя возлюбленные сообщили о беременности всего несколько месяцев назад.
Дни24 вчера в 04:29
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 00:30
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 23 мая в 06:43
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 23 мая в 09:58
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Здоровье
На Ямале зафиксировано 38 новых случаев коронавируса
По данным федерального Оперштаба, 25 мая на Ямале подтверждено 38 новых случаев коронавируса.
ГТРК Ямал 03:40
Политика
Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM вчера в 13:19
Культура
Pixar выпустил свой первый мультфильм о магии и геях
Как передает Variety, знаменитая анимационная студия Pixar выпустила свой новый фильм, в центре которого оказался персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Popcornnews.ru 04:00
Кино
Первый трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая
27 мая состоится прямой эфир, в рамках которого будет представлен первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикса издательства Bubble.
КиноПоиск 04:00
Происшествия
Коронавирус подтверждён еще у 13 жителей Костромской области
За сутки в Костромской области выявлено 13 случаев заражения коронавирусом - сообщает оперативный штаб.
k1news.ru 02:18