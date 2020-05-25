Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе правительства республики.

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

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