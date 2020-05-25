Коронавирус
ВедомостиГлава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией
Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе правительства республики.
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Авто
В Крыму планируют выпустить более 100 электромобилей в 2021 году
ТАСС вчера в 00:06
Космос
На борту МКС активировали системы для вывода бензола из атмосферы
Специалисты активировали на борту Международной космической станции (МКС) системы очистки в связи с зафиксированным повышением концентрации бензола, никакой опасности для экипажа нет.
ТАСС 21 мая в 22:46
Экономика
Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики
Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий».
Рифей-Пермь 03:23
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов», — сказал Чавушоглу.
Известия вчера в 19:16
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия 06:36
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган сделали татуировки в честь сына
Чтобы порадовать отпрысков, Самойлова и Джиган приобрели для них новое развлечение, стоимостью пол миллиона рублей.
Paparazzi.ru вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики
Не секрет, что певица Лариса Долина называет свою дочку Ангелину сокращённо Лина.
Paparazzi.ru вчера в 11:34
Общество
Школьные выпускные в России могут пройти в традиционном формате
Smolnarod.ru 07:23
Футбол
«Майнц» попросил Клоппа забрать себе Вернера у «Лейпцига»
Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».
REGNUM 05:34
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
Vprognoze.ru 23 мая в 03:58
Происшествия
В Курганской области скончалась первая пациентка от коронавируса
Уральский меридиан 07:56
Политика
Путин впервые с 9 мая вернулся на работу в Кремль
Президент России Владимир Путин впервые с 9 мая вернулся на работу в Кремль.
Daily Storm 06:40
Энергетика
Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
Российская газета вчера в 22:11
Общество
Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12
Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Общество
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
Здоровье
Коронавирус продолжает распространяться в районах Кировской области
За последние сутки коронавирус был выявлен еще в двух районах Кировской области. Инфекции «сдались» Даровской и Подосиновский районы.
Вятка Областная 05:50
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Экономика
В Нижегородской области создали первую особую экономическую зону
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Нижегородской области первой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в городе Дзержинске.
ТАСС 08:06
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Общество
Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков
Глава ведомства отметил, что система действительно может рассылать социальную рекламу: но это не спам, а рекомендации горожанам на время пандемии.
Российская газета 06:17