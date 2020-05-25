Коронавирус

ВедомостиВедомостиГлава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе правительства республики.
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

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Глава Тувы заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:43

Глава Тувы заразился коронавирусом

РБКвчера в 23:51

Глава российского региона заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:44

Глава Тувы сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса

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RT на русском00:34

Тувой на время болезни Кара-оола будет руководить первый вице-премьер республики

ТАСС00:35
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Космос

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Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов», — сказал Чавушоглу.
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Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Общество

Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия 06:36
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган сделали татуировки в честь сына

Чтобы порадовать отпрысков, Самойлова и Джиган приобрели для них новое развлечение, стоимостью пол миллиона рублей.
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Шоу-бизнес

Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики

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Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».
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Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону

Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
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Путин впервые с 9 мая вернулся на работу в Кремль

Президент России Владимир Путин впервые с 9 мая вернулся на работу в Кремль.
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Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
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Общество

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Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
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Коронавирус продолжает распространяться в районах Кировской области

За последние сутки коронавирус был выявлен еще в двух районах Кировской области. Инфекции «сдались» Даровской и Подосиновский районы.
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Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
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Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

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В Нижегородской области создали первую особую экономическую зону

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Нижегородской области первой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в городе Дзержинске.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
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Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков

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Шолбан Валерьевич Кара-оол
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Российский политик. Глава Республики Тыва с 18 мая 2007. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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