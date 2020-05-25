Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе правительства республики.

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Политика Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции. 579

Авто Volkswagen начнет выпускать в России кроссовер Tarek и еще две новинки В линейке Volkswagen кроссовер Tarek займет место на ступеньку ниже модели Tiguan и будет конкурировать с Hyundai Creta, Kia Seltos и Mazda CX-30. 66

Общество Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. 187

Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,8K

Общество В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. 718

Происшествия В Башкирии двух медсестер изолировали в морге СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга. 233

Здоровье В Томской области 25 мая выявлено еще 29 зараженных коронавирусом В Томской области зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусом, двое выздоровели, один умер, сообщили НИА Томск в понедельник, 25 мая, в пресс-службе администрации Томской области У шести заболевших инфекция протекает бессимптомно, они остаются под медицинским наблюдением дома. 12

Авто Новый видеорегистратор Xiaomi имеет разрешение 2K и угол обзора 140 градусов На популярной китайской площадке Jingdong стал доступен для предварительного заказа новый видеорегистратор Xiaomi Driving Recorder 2, который должен быть анонсирован только 1 июня.

Экономика Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы. 26

Наука Китайские ученые испытали вакцину против коронавируса Разработанная китайскими учеными из компании Sinovac («Синовак») вакцина показала себя безопасной и способной защитить людей от нового коронавируса, сообщает The New York Times. 2

Экономика России предсказали сильнейший кризис за десятилетие России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково». 11

Экономика Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.

Общество В игре Strategic Mind: Blitzkrieg Гитлеру дали шанс всех победить Победный блицкриг во Второй мировой войне можно обеспечить армии вермахта в игре Strategic Mind: Blitzkrieg украинской студии Starni Games.