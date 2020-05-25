Коронавирус
ВедомостиГлава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией
Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе правительства республики.
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Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотника
Коммерсантъ 23 мая в 17:51
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Авто
Volkswagen начнет выпускать в России кроссовер Tarek и еще две новинки
В линейке Volkswagen кроссовер Tarek займет место на ступеньку ниже модели Tiguan и будет конкурировать с Hyundai Creta, Kia Seltos и Mazda CX-30.
AutoNews 22 мая в 05:18
Общество
Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
Страна Советов on-line 03:47
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
РБК вчера в 17:38
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
Общество
Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая
Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 04:38
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Здоровье
В Томской области 25 мая выявлено еще 29 зараженных коронавирусом
В Томской области зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусом, двое выздоровели, один умер, сообщили НИА Томск в понедельник, 25 мая, в пресс-службе администрации Томской области У шести заболевших инфекция протекает бессимптомно, они остаются под медицинским наблюдением дома.
НИА-Томск 04:47
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус
Lenta.ru 06:10
Авто
Новый видеорегистратор Xiaomi имеет разрешение 2K и угол обзора 140 градусов
На популярной китайской площадке Jingdong стал доступен для предварительного заказа новый видеорегистратор Xiaomi Driving Recorder 2, который должен быть анонсирован только 1 июня.
iXBT.com 03:28
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
РБК вчера в 17:01
Здоровье
Названа главная мишень коронавируса в организме
Московский Комсомолец 02:42
Наука
Китайские ученые испытали вакцину против коронавируса
Разработанная китайскими учеными из компании Sinovac («Синовак») вакцина показала себя безопасной и способной защитить людей от нового коронавируса, сообщает The New York Times.
Фармацевтический вестник 04:44
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Культура
Названы победители 11 сезона шоу «Танцы со звездами»
В воскресенье, 24 мая, на телеканале "Россия-1" показали финальный выпуск 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".
Piter.tv 03:04
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Экономика
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
Экономика
Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор
Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Российская газета 06:42
Общество
В игре Strategic Mind: Blitzkrieg Гитлеру дали шанс всех победить
Победный блицкриг во Второй мировой войне можно обеспечить армии вермахта в игре Strategic Mind: Blitzkrieg украинской студии Starni Games.
ИА Красная Весна вчера в 06:19
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Япония оказывается в непростой ситуации, потому что выдвинутое Лавровым условие является очень жестким.
RuNews24.ru 03:38
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
Здоровье
До 3727 увеличилось число больных коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области число больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 3727.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:35