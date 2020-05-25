Коронавирус

ВедомостиВедомостиГлава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе правительства республики.
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

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Глава Тувы сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса

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РИА Новостивчера в 23:43

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RT на русском00:34

Глава Тувы заразился коронавирусом

РБКвчера в 23:51
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В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

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Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
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Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая

Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
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В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
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В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
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Здоровье

В Томской области 25 мая выявлено еще 29 зараженных коронавирусом

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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

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Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

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Новый видеорегистратор Xiaomi имеет разрешение 2K и угол обзора 140 градусов

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Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
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Названа главная мишень коронавируса в организме

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Китайские ученые испытали вакцину против коронавируса

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В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
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Названы победители 11 сезона шоу «Танцы со звездами»

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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
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России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

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Российский политик. Глава Республики Тыва с 18 мая 2007. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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