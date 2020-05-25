Коронавирус

ВедомостиВедомостиГлава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе правительства республики.
Читать в источнике
Комментировать147

Подробнее о событии

Список высокопоставленных чиновников, заболевших коронавирусом, пополнил глава Тувы Шолбан Кара-оол

Эхо Москвы02:02

Глава Тувы заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:43

Глава Тувы заразился коронавирусом

РБКвчера в 23:51

Глава российского региона заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:44

Глава Тувы сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса

Известия00:07

В правительстве Тувы сообщили, что у главы региона коронавирус

RT на русском00:34

Тувой на время болезни Кара-оола будет руководить первый вице-премьер республики

ТАСС00:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
24
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
306
Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru 23 мая в 22:12
91
Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
1,2K
Технологии

Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран

Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
2
Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
18
Происшествия

Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео

РИА Новости вчера в 20:19
12
Общество

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, передает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую.
Газета.Ru 02:02
29
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
321
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
1,4K
Происшествия

Опубликовано видео с места захвата заложников в столичном банке

РИАМО 23 мая в 07:41
1,9K
Политика

Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым

"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости вчера в 03:21
235
Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом

Pravda.Ru вчера в 02:08
67
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова рассказала о разговоре с сыном перед его смертью

7Дней.ру 01:00
Наука

Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса

Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
1
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru 23 мая в 02:54
Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК вчера в 17:38
9
Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
49
Общество

Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок

Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 23 мая в 04:05
181
Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
72
Общество

Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса

Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
АМИТЕЛ вчера в 21:32
58
Энергетика

Нефть опасается введения новых санкций США против Китая

Участники рынка опасаются введения новых санкций США против Китая.
REGNUM 01:13
1
Общество

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
84
Экономика

Банкиры написали премьеру с просьбой не снижать комиссии

Как пояснил "Ъ" глава межведомственной рабочей группы АБР Алексей Маслов, расходы эквайера на подключение точки составляют в среднем 14 – 20 тыс. руб. "В случае ограничения ставок эквайерам будет сложно обеспечить рентабельность обслуживания предприятия с небольшим торговым оборотом".
Коммерсантъ вчера в 17:52
2
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
709
Здоровье

Врио главы Камчатки объяснил отсутствие лекарств в инфекционной больнице

Петропавловск-Камчатский, 25 мая 2020, 09:09 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов объяснил ситуацию с отсутствием лекарств для пациентов с коронавирусом в больнице Петропавловска-Камчатского, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации телеграм-канала Владимира Солодова.
REGNUM 02:09
Экономика

Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
4
Происшествия

В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»

Российская газета вчера в 12:50
8
Шоу-бизнес

Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино

К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
6
Армия и оружие

Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
3
ещё по теме
Шолбан Валерьевич Кара-оол
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Тыва с 18 мая 2007. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное