Коронавирус
ВедомостиГлава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией
Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе правительства республики.
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Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru 23 мая в 22:12
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Технологии
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Происшествия
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку
Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, передает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую.
Газета.Ru 02:02
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата заложников в столичном банке
РИАМО 23 мая в 07:41
Политика
Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым
"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом
Pravda.Ru вчера в 02:08
Наука
Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса
Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru 23 мая в 02:54
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
РБК вчера в 17:38
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 23 мая в 04:05
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
Общество
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
АМИТЕЛ вчера в 21:32
Энергетика
Нефть опасается введения новых санкций США против Китая
Участники рынка опасаются введения новых санкций США против Китая.
REGNUM 01:13
Общество
Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина
Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
Экономика
Банкиры написали премьеру с просьбой не снижать комиссии
Как пояснил "Ъ" глава межведомственной рабочей группы АБР Алексей Маслов, расходы эквайера на подключение точки составляют в среднем 14 – 20 тыс. руб. "В случае ограничения ставок эквайерам будет сложно обеспечить рентабельность обслуживания предприятия с небольшим торговым оборотом".
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Здоровье
Врио главы Камчатки объяснил отсутствие лекарств в инфекционной больнице
Петропавловск-Камчатский, 25 мая 2020, 09:09 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов объяснил ситуацию с отсутствием лекарств для пациентов с коронавирусом в больнице Петропавловска-Камчатского, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации телеграм-канала Владимира Солодова.
REGNUM 02:09
Экономика
Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
Российская газета вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55