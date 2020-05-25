Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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