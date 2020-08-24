Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что операция по "эвакуации" Алексея Навального на Запад разворачивается по всем правилам гибридной войны, поэтому заявление "Шарите" о его "отравлении" абсолютно не удивляет.
Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
«Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты», - сообщил руководитель учения командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.