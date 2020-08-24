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Ведомости
Ведомости

Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол снова заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети «В контакте».В источнике
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РБК

Глава Тувы опять заразился коронавирусом

РБК14:58
Газета.Ru

Глава Тывы сообщил о повторном заражении COVID-19

Газета.Ru15:48
Коммерсантъ

Глава Тувы вновь заразился коронавирусом

Коммерсантъ14:14
РИА Новости

Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом

РИА Новости14:18
RT на русском

Глава Тувы сообщил о повторном заболевании коронавирусом

RT на русском14:23
News.ru

Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

News.ru13:48
ТАСС

Глава Тувы Кара-оол вновь заразился коронавирусом

ТАСС13:42

Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что операция по "эвакуации" Алексея Навального на Запад разворачивается по всем правилам гибридной войны, поэтому заявление "Шарите" о его "отравлении" абсолютно не удивляет.
Слово и Дело14:32
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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости14:41
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК12:28
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Балтфлот и войска ЗВО на Балтийском море начали учения. Плановые

«Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты», - сообщил руководитель учения командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
Фонтанка.Ру16:33

СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием «журналистов»

Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
РИА Новости13:56

В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46
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МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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Крупные устья кротовых нор позволят человеку пережить приливные силы

В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
N+103:06
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