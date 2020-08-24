В США после ранения темнокожего разгромили здание суда

Группа протестующих ворвалась в ночь на понедельник в здание суда в городе Кеноша (штат Висконсин) и подожгла несколько машин сразу после инцидента, в ходе которого полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.