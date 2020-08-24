В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), пообещал, что США никогда не будут социалистической страной.
Группа протестующих ворвалась в ночь на понедельник в здание суда в городе Кеноша (штат Висконсин) и подожгла несколько машин сразу после инцидента, в ходе которого полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.