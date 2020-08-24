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Ведомости
Ведомости

Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол снова заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».В источнике
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РБК

Глава Тувы опять заразился коронавирусом

РБК14:58
РИА Новости

Глава Тувы рассказал о повторном заражении коронавирусом

РИА Новости14:18
ТАСС

Глава Тувы Кара-оол вновь заразился коронавирусом

ТАСС13:42
Коммерсантъ

Глава Тувы вновь заразился коронавирусом

Коммерсантъ14:14
Газета.Ru

Глава Тывы повторно заболел COVID-19

Газета.Ru13:57
Lenta.ru

Глава российского региона сообщил о повторном заражении коронавирусом

Lenta.ru13:49
Фонтанка.Ру

Глава Тувы заявил о повторном заражении коронавирусом

Фонтанка.Ру14:15

Алексиевич вызвали в СК Белоруссии из-за призывов к захвату власти

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», - сказано в сообщении пресс-службы КС.
Финансовая газета12:31
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Крупные устья кротовых нор позволят человеку пережить приливные силы

В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
N+103:06
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru14:02
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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
1K

В США после ранения темнокожего разгромили здание суда

Группа протестующих ворвалась в ночь на понедельник в здание суда в городе Кеноша (штат Висконсин) и подожгла несколько машин сразу после инцидента, в ходе которого полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.
ТАСС12:24
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