с чего всё началось

За час с небольшим цена упала до $34,1, после чего последовал небольшой отскок до $34,28 за акцию. Напомним, 15 июля неизвестные взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса, а также компаний Apple и Uber.

Акции Twitter упали после взлома аккаунтов Илона Маска и Билла Гейтса

Армия и оружие В минобороны Армении сообщили, что подбили танк ВС Азербайджана Ереван, 16 июля 2020, 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.

Общество Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК). 95

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Политика Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии. 44

Футбол Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.

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Общество Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. 1

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