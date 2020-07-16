Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаАкции Twitter упали после взлома аккаунтов Илона Маска и Билла Гейтса

За час с небольшим цена упала до $34,1, после чего последовал небольшой отскок до $34,28 за акцию. Напомним, 15 июля неизвестные взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса, а также компаний Apple и Uber.
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с чего всё началось
Исполнительный директор сети Джек Дорси в своем микроблоге назвал
 случившееся «тяжелым днем для нас» и пообещал раскрыть подробности взлома, как только разработчикам станет полностью понятно, что произошло.
РБК03:57

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Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов

РБК03:57

Twitter проведет расследование массового взлома аккаунтов знаменитостей

Газета.Ru02:13

Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей

Коммерсантъвчера в 23:24

Twitter возобновил работу большинства аккаунтов

Российская газетавчера в 23:22

В Twitter рассказали первые выводы расследования взлома аккаунтов знаменитостей

Комсомольская правда00:45

В Twitter раскрыли подробности взлома аккаунтов знаменитостей

ТАССвчера в 23:36

Twitter начал расследование взлома аккаунтов знаменитостей

Известиявчера в 20:00
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Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

Российская газета 04:22
Армия и оружие

В минобороны Армении сообщили, что подбили танк ВС Азербайджана

Ереван, 16 июля 2020, 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.
REGNUM 03:20
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
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Футбол

Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR

Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Происшествия

Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

ТАСС 03:46
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Здоровье

Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит

Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
iReactor 01:59
Политика

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Происшествия

СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
ТАСС 04:04
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
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Общество

Москвичи смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус

Москвичи смогут пройти бесплатные ПЦР-исследования на коронавирус в 207 поликлиниках.
Газета.Ru вчера в 04:47
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Общество

Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.
Известия 04:13
Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
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Здоровье

Амурские пенсионеры заражаются коронавирусом в садоводческих автобусах

Люди заражаются в общественном транспорте, пенсионеры - в автобусах, которые идут до садоводческих участков.
Вести - Амурская область 01:59
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Культура

На 89-м году жизни умер оператор «Бриллиантовой руки» Игорь Черных

Дни24 02:10
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Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
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Общество

Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах

За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
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Здоровье

Мэр Норильска рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе

В письме мэр просит помощи краевой власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.
Krasnoyarskmedia.ru 01:23
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Общество

В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:54
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Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин подтвердили безальтернативность Минских соглашений, которые являются единственной основой для урегулирования конфликта на Украине.
Профиль вчера в 10:15
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Общество

Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой

При затоплении Bonhomme Richard в океан прольются миллионы литров топлива, а это грозит серьезной экологической катастрофой.
Evo-rus.com 01:21
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Экономика

«АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22%

Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат.
Интерфакс 04:14
Общество

16 человек погибло от коронавируса в Красноярском крае за сутки

На сегодня 2083 человека находятся под наблюдением врачей (+223 за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 161 человек.
Столица 24 04:19
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 87 случаев коронавируса

В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 4705.
ВЕТТА 03:30
Политика

Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
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