Общество
ИА Красная ВеснаАкции Twitter упали после взлома аккаунтов Илона Маска и Билла Гейтса
За час с небольшим цена упала до $34,1, после чего последовал небольшой отскок до $34,28 за акцию. Напомним, 15 июля неизвестные взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса, а также компаний Apple и Uber.
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В Twitter рассказали первые выводы расследования взлома аккаунтов знаменитостей
Комсомольская правда00:45
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Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
Российская газета 04:22
Армия и оружие
В минобороны Армении сообщили, что подбили танк ВС Азербайджана
Ереван, 16 июля 2020, 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.
REGNUM 03:20
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Здоровье
Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
iReactor 01:59
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Происшествия
СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми
Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
ТАСС 04:04
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус
Москвичи смогут пройти бесплатные ПЦР-исследования на коронавирус в 207 поликлиниках.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество
Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть
Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.
Известия 04:13
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Здоровье
Амурские пенсионеры заражаются коронавирусом в садоводческих автобусах
Люди заражаются в общественном транспорте, пенсионеры - в автобусах, которые идут до садоводческих участков.
Вести - Амурская область 01:59
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Общество
Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах
За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
Здоровье
Мэр Норильска рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе
В письме мэр просит помощи краевой власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.
Krasnoyarskmedia.ru 01:23
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:54
Политика
Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин подтвердили безальтернативность Минских соглашений, которые являются единственной основой для урегулирования конфликта на Украине.
Профиль вчера в 10:15
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
При затоплении Bonhomme Richard в океан прольются миллионы литров топлива, а это грозит серьезной экологической катастрофой.
Evo-rus.com 01:21
Экономика
«АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22%
Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат.
Интерфакс 04:14
Общество
16 человек погибло от коронавируса в Красноярском крае за сутки
На сегодня 2083 человека находятся под наблюдением врачей (+223 за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 161 человек.
Столица 24 04:19
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 87 случаев коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 4705.
ВЕТТА 03:30
Политика
Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03