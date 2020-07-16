Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыTwitter возобновил работу большинства аккаунтов после проверки

Большинство аккаунтов Twitter стали доступны пользователям после проверки, связанной с предполагаемым взломом ряда популярных аккаунтов. Об этом говорится на странице службы технической поддержки компании.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей

Коммерсантъвчера в 23:24

Twitter расскажет об инциденте, когда будет больше понимания произошедшего - глава

ПРАЙМвчера в 22:04

Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений

Известиявчера в 21:43

Глава Twitter пообещал сообщить результаты расследования предполагаемого взлома аккаунтов

ТАССвчера в 21:51

Глава Twitter фразой «трудный день для нас» отреагировал на взлом соцсети

РБКвчера в 21:53

Twitter предупредил о возможных перебоях в работе из-за проверки безопасности

Росбалтвчера в 18:59

Twitter заявил, что работает над проблемой с рядом аккаунтов

РИА Новостивчера в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Paparazzi.ru 14 июля в 06:20
105
Общество

Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка

Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
8
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 14 июля в 11:14
186
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Видео жестких задержаний одно за другим начали публиковать в соцсетях участники акции, правозащитные проекты "ОВД-Инфо" и "Автозак live": к 21:30 правозащитники насчитали 50 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 16:55
3,1K
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
25
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
116
Происшествия

Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна

Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
16
Политика

Госдеп выделит средства на «укрепление связей» между США и Сербией

Госдепартамент США намерен выделить грант некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укрепить связи» между гражданами США и Сербии, а также посодействуют вступлению республики в Евросоюз.
Известия 01:06
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
64
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
155
Футбол

«Балтика» в первом туре может отправиться в Оренбург, «Торпедо» - в Ярославль

Matchtv.ru стал известен проект календаря первого тура первенства Олимп-ФНЛ.
Матч ТВ вчера в 17:15
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
196
Общество

Росприроднадзор намерен взыскать $2 млрд с «Норникеля» в суде

Специалисты Росприроднадзора намерены в суде доказать правомерность и справедливость методов, примененных при оценке ущерба после экологической катастрофы на ТЭЦ-3 под Норильском для компании «Норникель».
Mockva.ru вчера в 19:50
3
Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

REGNUM вчера в 16:23
4
Культура

Большой театр впервые выступит на фестивале в Херсонесе

Впервые Большой театр выступит с концертами в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Орфей вчера в 08:46
Здоровье

Мэр Норильска просит губернатора края направить дополнительных врачей

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.
ТАСС вчера в 10:49
7
Политика

Президент Эстонии: Россия - непредсказуемый партнёр, нам нужно быть готовыми ко всему

По словам президента Эстонии, Таллину приходится реагировать на действия России, так как «Россия является непредсказуемым партнёром».
Военное обозрение 00:43
Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

Южнокорейская компания КИА наладила производство своих новых моделей К5 в России. Об этом сообщает официальный сайт «mymsk.onlin».
Лезги газет вчера в 16:19
46
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
535
Здоровье

Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Общее число умерших достигло 142 За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ вчера в 23:37
721
Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
419
Армия и оружие

В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20

В Китае создана новая модификация истребителя пятого поколения J-20. Кроме этого, машина уже стала выпускаться серийно.
Военное дело вчера в 05:45
11
Общество

В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей

В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
Здоровье

Город Кемерово получил пять новых автомобилей скорой помощи

Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи получила пять новых автомобилей класса «С». Автомобили полностью укомплектованы новым современным оборудованием.
Газета Кемерова 00:57
Экономика

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия вчера в 11:30
127
Экономика

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Коммерсантъ 00:59
3
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
1,1K
Происшествия

Стройкомпания на Сахалине украла около 50 млн рублей и не достроила детский сад

Уголовное дело возбуждено после хищения организацией бюджетных средств на сумму более 48 млн рублей, предназначенных для строительства детского сада в одном из районов Сахалинской области.
ТАСС 00:29
1
Футбол

ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal вчера в 10:39
2
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
84
Как работают Яндекс.Новости?
Главное