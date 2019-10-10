Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за последние 15 лет инвестировал в развитие российского футбола порядка 800 миллионов евро. Об этом заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин на форуме «Россия - спортивная держава».

Глава УЕФА Чеферин: Российский футбол за 15 лет получил около €800 млн

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