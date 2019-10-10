Лига чемпионов
NewInformГлава УЕФА объяснил, почему финал ЛЧ было решено провести в Петербурге
Финал самого престижного клубного турнира Европы пройдет на «Газпром Арене» в сезоне-2020/2021. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, почему организация выбрала местом проведения финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021 года Санкт-Петербург.
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Президент УЕФА Чеферин: Россия справится с проведением матчей чемпионата Евро-2020
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