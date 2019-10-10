Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить церемонию открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом Чеферин заявил на международном форуме «Россия — спортивная держава».

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