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РИА НовостиРИА НовостиГлава УЕФА уверен, что матчи ЕВРО в Петербурге пройдут на высочайшем уровне

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что уверен в том, что матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне, как и финал Лиги чемпионов годом позже.
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