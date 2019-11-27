Футбол

Газета.RuГазета.RuГлава УЕФА уверен в высокой организации матчей Евро-2020 в Петербурге

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен, что Россия сможет лучшим образом подготовиться к матчам чемпионата Европы 2020 года. 27 ноября в Северной столице глава УЕФА проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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с чего всё началось

Глава УЕФА не сомневается, что РФ организует матчи Евро-2020 на высшем уровне

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не сомневается, что Россия подготовится к матчам чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге самым лучшим образом.
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Глава УЕФА уверен, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут на высшем уровне

АБН11:07

Глава УЕФА уверен в высокой организации матчей Евро-2020 в Петербурге

Газета.Ru10:59

Глава УЕФА не сомневается, что РФ организует матчи Евро-2020 на высшем уровне

ТАСС Спорт10:53
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:10, Вашингтон
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