Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не сомневается, что Россия подготовится к матчам чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге самым лучшим образом.

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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен, что Россия сможет лучшим образом подготовиться к матчам чемпионата Европы 2020 года. 27 ноября в Северной столице глава УЕФА проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Глава УЕФА уверен в высокой организации матчей Евро-2020 в Петербурге

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