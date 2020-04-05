Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально подтвердил, что Джастин Гэтжи заменит чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

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