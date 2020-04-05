Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально подтвердил, что Джастин Гэтжи заменит чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Жесткий панчер может отменить бой Хабиб vs Фергюсон навсегда

Спорт-Экспресс19:15

Американские СМИ сообщили, кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Все про Спорт рувчера в 01:39

Глава UFC о месте боя Фергюсон – Гэтжи: «Где-то на планете Земля!»

Sports.ru15:55

UFC подтвердил замену Хабиба на Гэтжи в бою с Фергюсоном

Metaratings16:28

Гэтжи: я в ужасе, и мне это нравится

Чемпионат18:22

UFC отменяет турниры. Ждать ли бой между Нурмогомедовым и Фергюсоном?

SM Newsвчера в 07:07

Фергюсон будет драться с Гэтжи за титул временного чемпиона UFC 18-го апреля

Sport.ru16:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Здоровье

ВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезмерное и неправильное использование медицинских и защитных масок населением может привести к негативным последствиям, так как не принесет существенной пользы, но создаст дефицит и нехватку для действительно нуждающихся в них.
Московский Комсомолец 13:07
Общество

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 16:44
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Lenta.ru 15:23
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Общество

Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому

На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Evo-rus.com 02:06
Экономика

Правительство разработало стресс-тесты для экономики

Минпромторг подготовил два стресс-теста для российских системообразующих компаний с целью проверки финансовой устойчивости предприятий, передает РБК.
ФедералПресс 12:32
Общество

Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ

Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
НТВ 11:17
Общество

Лещенко заявил, что его попросили «выматываться из Коммунарки»

Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки".
Ореанда-Новости 07:15
Общество

В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Профиль 03:52
Транспорт

РЖД отменяют 53 поезда в дальнем следовании

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится.
ТАСС 17:09
Общество

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
BFM.ru 09:20
Общество

Алтайский край ужесточает условия самоизоляции

Барнаул, 6 апреля 2020, 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:33
Гаджеты

Samsung выпустит наушники в форме фасоли

Astera вчера в 07:52
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 19:05
Общество

Полевой госпиталь с медиками из России заработал в итальянском Бергамо

6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, — говорится в сообщении.
News.ru 10:59
Космос

Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа

Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Газета.Ru 19:58
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Гаджеты

Xiaomi обновила Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10

Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
3DNews 14:40
Экономика

Эксперты прогнозируют снижение цен на новостройки в РФ

Эксперты НКР предполагают, что в России на новостройки значительно снизятся цены после пандемии коронавируса.
Политика Сегодня вчера в 20:27
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv вчера в 16:33
Общество

«Аэрофлот» вывезет россиян из Бангкока 7 апреля

Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" для возвращения россиян из Бангкока запланированы на 7 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.
Экономика сегодня 14:27
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 04:11
Общество

Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Чемпионат 14:22
Общество

Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G

Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
РИА Новости 17:42
Экономика

МТС готовит к выходу на рынок собственную систему денежных переводов

Бывший президент «Юнистрим» Кирилл Пальчун займется созданием новой системы денежных переводов в группе МТС, куда он перешел на работу.
Ведомости 19:55
Футбол

От коронавируса скончалась мать Гвардиолы

Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы умерла после заражения коронавирусом.
НТВ 11:33
Здоровье

Мишустин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал правительству новые поручения из-за ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:41
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тони Фергюсон
Американский боец без правил
Американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джастин Гейджи
Американский боец без правил
Американский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. По состоянию на ноябрь 2019 года находится на четвертой строчке в лёгком весе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное