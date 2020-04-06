Контракт на бой подписан и будет на 100% показан в прямом эфире по ESPN из какой-то точки на земле! Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи в прямом эфире 18 апреля в бою за временный пояс в легком весе.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально подтвердил, что Джастин Гэтжи заменит чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

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