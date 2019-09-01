Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально подтвердил, что Джастин Гэтжи заменит чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Общество Алтайский край ужесточает условия самоизоляции Барнаул, 6 апреля 2020, 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общество Исследование: учителя столкнулись с проблемами дистанционного обучения Порядка 80% учителей в России столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, чаще всего это технические трудности и психологическая неготовность к такому формату, свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта.

Футбол «Зенит» договорился с игроками о снижении зарплат Руководство петербургского «Зенита» договорилось с игроками о снижении зарплат в апреле и мае на 50% в связи с приостановкой сезона РПЛ из-за вспышки коронавируса, сообщил ТАСС генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев.

Общество Власти Приморья попросили не отправлять китайцев через Владивосток Власти Приморья просят правительство РФ не отправлять граждан КНР на родину через Владивосток, а организовать для их вывоза чартер из Москвы в Пекин, так как некоторые из них, как выясняется, больны коронавирусом, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Политика В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.

Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.

Происшествия В Китае за последние сутки от коронавируса никто не умер Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек.

Общество В России предложили отменить ЕГЭ Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.