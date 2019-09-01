Коронавирус
RT на русскомГлава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально подтвердил, что Джастин Гэтжи заменит чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.
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В UFC больше не будут ждать Хабиба. Фергюсону официально нашли другого соперника
Спорт день за днем16:22
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Барнаул, 6 апреля 2020, 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В Сахалинской области временно приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям.
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В No Man’s Sky появятся мехи — трейлер с ними утёк раньше времени
Общество
Власти Приморья попросили не отправлять китайцев через Владивосток
Власти Приморья просят правительство РФ не отправлять граждан КНР на родину через Владивосток, а организовать для их вывоза чартер из Москвы в Пекин, так как некоторые из них, как выясняется, больны коронавирусом, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
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В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина
Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
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Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
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Подешевевшие «яблочные» гаджеты приведут к падению цена на Android-смартфоны 4G, прогнозируют аналитики.
Кино
Видеосервисы назвали самые популярные фильмы у россиян на самоизоляции
Во время самоизоляции из-за коронавирусной инфекции у жителей России вырос интерес к фильмам-катастрофам, триллерам, боевикам и сериалам о глобальных эпидемиях.
Общество
За сутки режим самоизоляции в Иркутской области нарушили 50 человек
Только за сутки в Иркутской области 50 человек нарушили режим самоизоляции.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Здоровье
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
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Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти
Участники ОПЕК+ должный прийти к согласию и договориться об уменьшении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.
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Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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