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RT на русскомRT на русскомГлава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально подтвердил, что Джастин Гэтжи заменит чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.
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