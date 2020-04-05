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RT на русскомRT на русскомГлава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально подтвердил, что Джастин Гэтжи заменит чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.
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UFC подтвердил замену Хабиба на Гэтжи в бою с Фергюсоном

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UFC 249: объявлен список всех боев турнира

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UFC отменяет турниры. Ждать ли бой между Нурмогомедовым и Фергюсоном?

SM Newsвчера в 07:07

Американские СМИ сообщили, кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Все про Спорт рувчера в 01:39
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Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
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Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек

Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
РИА Новости 17:42
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Бабушкам выпишут электронный больничный

В личном кабинете на сайте Фонда социального страхования написано, что электронный листок нетрудоспособности выдан: дата открытия - день пересечения границы.
Российская газета вчера в 00:00
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Smolnarod.ru 06:11
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В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
РИА Новости 17:57
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
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Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на семь

Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось до 50, сообщает минздрав республики. В понедельник сообщалось о 43 зараженных.
РИА Новости 23:09
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Политика

NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
РБК вчера в 16:12
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Политика

Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США

Президент Дональд Трамп не обещает, что США вслед за другими странами могут сократить объемы добычи нефти.
BFM.ru 19:18
Происшествия

Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов

В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Lenta.ru 16:52
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru 20:04
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня 01:58
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева публично оскорбила мужа

Естественно, Гузеева не хотела оскорблять мужа и сделала это в контексте шутки.
Bimru.ru вчера в 12:10
Общество

Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки

Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки. Об этом сообщает МЧС, передает РИА Новости.
Lenta.ru 22:30
Общество

Исследование: учителя столкнулись с проблемами дистанционного обучения

Порядка 80% учителей в России столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, чаще всего это технические трудности и психологическая неготовность к такому формату, свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта.
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Происшествия

В Корсакове при обрушении строительных лесов пострадали трое рабочих

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», при этом пострадали трое рабочих. ЧП случилось на строительном объекте компании «Восток- ДСМ».
РИА Сахалин-Курилы 22:52
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 04 апреля в 14:28
Музыка

Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

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Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока

Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
РИА Новости 08:07
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Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 12:12
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 08:03
Экономика

Авиакомпаниям разрешили перевозить грузы в салонах самолётов

Власти РФ разрешили перевозчикам использовать для данных целей салоны пассажирских лайнеров, сообщает газета «Коммерсант».
News.ru 22:01
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Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing

РИА Новости 17:33
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