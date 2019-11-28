Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.

Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке

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