Происшествия
Газета.RuГлава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке
Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
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Космос
Космический корабль «Союз МС-16» доставили на Байконур
Космос
Обнаружена черная дыра, существование которой невозможно
Астрономы обнаружили в Млечном Пути черную дыру настолько огромных размеров, что она бросает вызов всем существующим моделям эволюции звезд.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Появился новый способ мошенничества с банковскими картами
СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Футбол
«Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы английский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне проиграл немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:2. У победителей встречи дубль оформил Даити Камада (55-я, 64-я минуты), а у хозяев поля единожды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (45+1).
Технологии
Смартфоны в России начнут предупреждать пешеходов о приближающейся машине
Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля, начнут тестировать в конце 2020 года в ряде регионов РФ, рассказал РИА Новости вице-президент по технологиям НП "Глонасс", советник руководителя НТИ "Автонет" Евгений Белянко.
Происшествия
В Южно-Сахалинске за грабеж осудили контрактников
Установлено, что в ночь на 25 декабря 2018 года Имамерзаев, а также сержант Раджаб Кадиев и младший сержант Шамиль Бабаев, проходившие военную службу по контракту в названной воинской части, шли в Южно-Сахалинске по проезжей части автомобильной дороги.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании назвал Россию реальной угрозой для НАТО
Россия является реальной угрозой для НАТО и шаг за шагом тестирует решимость Запада, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
Общество
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
Общество
В «Роскосмосе» обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции
"В организации долгое время применялись мошеннические схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", -отметил он.
Общество
31 декабря предлагают сделать выходным днём
Например, руководство Томской области по просьбе женщин рабочий день перенесли с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Здоровье
Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Спорт
МИД РФ призвал не политизировать претензии WADA к России
Министерство иностранных дел РФ призвало не политизировать вопрос о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Происшествия
Спасший девочку иркутский школьник посетит бой Емельяненко и Кокляева
Десятиклассник Вячеслав Дорошенко из Иркутска, спасший девочку от насильника, получил приглашение на поединок между бойцом Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщается в пресс-релизе телеканала РЕН ТВ — организатора мероприятия.
Общество
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за геев
Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.
Армия и оружие
Новая китайская подлодка не станет шедевром ВПК
Принципы гидродинамики подводной лодки стали напоминать аэродинамику самолета, и это не случайно.
Общество
Краснодар стал четвёртым в рейтинге городов России по качеству жизни
Армия и оружие
Асад назвал оккупацией незаконное присутствие Франции в Сирии
Президент Сирии Башар Асад назвал оккупацией присутствие французских войск без разрешения официального Дамаска на территории республики.
Здоровье
В России увеличилось количество трансплантаций почки
В последние годы в России удалось добиться увеличения числа трансплантаций почки на 200 вмешательство ежегодно.
Недвижимость
Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России
По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).