Происшествия

Газета.RuГазета.RuГлава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
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