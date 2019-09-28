Происшествия

Газета.RuГазета.RuГлава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК07:33

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Московский судьи, возможно, связаны с рейдерскими захватами

Эхо Москвы13:02

Генерал ФСБ, на которого жаловались Путину, обвинил судей в связях с криминалом

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РБК: генерал ФСБ Дорофеев написал письмо о связях московских судей с рейдерскими захватами

Новая газета10:46

Генерал ФСБ Алексей Дорофеев написал письмо о связях московских судей с рейдерством

Дождь13:03

Глава УФСБ по Москве донес в прокуратуру на судей

Lenta.ru08:18

Начальник столичного УФСБ увидел связь судей с рейдерством

News.ru08:11

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

РБК07:33
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Армия и оружие

На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России

Российская газета 04:58
Космос

Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя

Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science 10:58
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
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Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика

Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском 19:40
Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

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Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Происшествия

В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

ТАСС 11:25
Происшествия

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Здоровье

Бариатрическая хирургия оказывает неоднозначное влияние на пациентов с диабетом 1-го типа

У пациентов с ожирением и сахарным диабетом 1-го типа (СД1), перенесших шунтирование желудка, снижается риск смерти по причине сердечно-сосудистой патологии и инсульта, однако увеличивается угроза диабетического кетоацидоза (ДКА), по сравнению с их ровесниками, которые не подвергаются бариатрической хирургии.
Medvestnik.ru 26 сентября в 05:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Здоровье

Петербуржцев призывают защититься от бешенства

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от бешенства после укуса дикого животного. Порядок действий опубликовали на сайте ведомства.
Neva.Today 15:38
Политика

МИД России назвал безрассудством новые санкции США

В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском 26 сентября в 17:54
Политика

CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 19:54
Политика

Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена

Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
РЕН ТВ 17:52
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Музыка

Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой

Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".
Московский Комсомолец вчера в 06:37
Политика

Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции

Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Политика

Джонсона подозревают в злоупотреблениях

Обвинения в покровительстве Джонсона американской предпринимательнице Дженифер Акури прозвучали на этой неделе.
Вести.Ru 11:51
Происшествия

Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия 16:39
Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru 05:25
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

РИА Новости 08:57
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Кино

Создатели «Мстителей» представили профайл Тора

Игромания.ру 13:05
Кино

Уилл Смит представил фильм «Гемини»

Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
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Политика

WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС вчера в 20:53
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в США

По меньшей мере пятеро получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Известия 17:04
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