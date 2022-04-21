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Глава УПЦ предложил провести крестный ход до «Азовстали» для вывода людей

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ, подчиняется Московскому патриархату) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий предложил провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Коммерсантъ
Предстоятель УПЦ предложил силами епископата, духовенства, монашества и верующих провести крестный ход от города Орехов Запорожской области к заводу "Азовсталь" в городе Мариуполь с целью "оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей".
ИА Новороссия
Глава государства приказал отменить штурм завода "Азовсталь", где пока продолжается сопротивление.
Газета.Ru
Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 апреля 2022 года.
Комсомольская правда

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Глава УПЦ предложил провести крестный ход до «Азовстали» для вывода людей
Коммерсантъвчера в 14:02
Митрополит Онуфрий призвал выпустить с «Азовстали» мирных жителей и раненых боевиков
Накануне.Ruвчера в 10:53
Глава УПЦ предложил крестный ход до «Азовстали» для эвакуации людей
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Глава УПЦ предложил крестный ход до «Азовстали» для вывода мирных жителей
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Предстоятель УПЦ заявил о готовности организовать молитвенное шествие до «Азовстали»
Lenta.ruвчера в 13:57
Митрополит Онуфрий предложил провести крестный ход к «Азовстали» и забрать раненых украинских боевиков
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Украинская православная церковь предложила вывезти мирных жителей и раненых из Мариуполя
Интерфакс Религиявчера в 08:57

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