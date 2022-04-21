Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ, подчиняется Московскому патриархату) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий предложил провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Предстоятель УПЦ предложил силами епископата, духовенства, монашества и верующих провести крестный ход от города Орехов Запорожской области к заводу "Азовсталь" в городе Мариуполь с целью "оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей".
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где было принято решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя.
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.