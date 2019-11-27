с чего всё началось

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

Наука В США проведены первые испытания лекарства от старения кожи Научными сотрудниками из Дрексельского университета в Филадельфии (США) был случайно открыт лекарственный препарат против старения, который способен избавить от морщин за восемь месяцев, а также предотвратить возрастные изменение цвета кожи.

Общество В России зафиксирован миллион вакансий В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.

Общество Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.

Экономика Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Общество Владивосток официально стал столицей Приморья Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.

Общество Правительство согласовало реформу контроля и надзора за бизнесом Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их выполнение, сообщили источники «Ведомостей».

Транспорт Собянин и Воробьев пообщались с пассажирами на МЦД Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду утром проехали по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и выяснили пожелания пассажиров относительно улучшения работы нового транспорта.

Происшествия Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.

Кино Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.

Экономика Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.