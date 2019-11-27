Спорт
РИА НовостиГлава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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В опубликованном заявлении агентства говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно более жестко и решительно отреагировать на нарушения.Коммерсантъвчера в 19:33
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Глава антидопингового агентства США потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Интерфакс-Спортвчера в 19:33
Глава антидопингового агентства США потребовал полностью отстранить спортсменов РФ от Олимпиады
Коммерсантъвчера в 19:33
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