Спорт

RT на русскомRT на русскомГлава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет жёсткие меры в отношении России.
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с чего всё началось
В опубликованном заявлении
 агентства говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно более жестко и решительно отреагировать на нарушения.
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