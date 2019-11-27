Спорт
RT на русскомГлава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет жёсткие меры в отношении России.
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с чего всё началось
В опубликованном заявлении агентства говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно более жестко и решительно отреагировать на нарушения.Коммерсантъвчера в 19:33
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Глава антидопингового агентства США потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Интерфакс-Спортвчера в 19:33
Глава антидопингового агентства США потребовал полностью отстранить спортсменов РФ от Олимпиады
Коммерсантъвчера в 19:33
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Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Спорт
Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Здоровье
Педиатр рассказала, как вырастить здорового и счастливого ребенка
Ряд советов по воспитанию разработала заведующая педиатрическим отделением детской городской поликлиники № 39 столичного Депздрава Олеся Сергеичева.
Общество
Приезд Путина в Петербург отразится на автомобилистах
Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки пробудет в городе на Неве всю среду, 27 ноября, у него намечена обширная программа, из-за чего часть дорог в городе будут временно перекрыты для движения.
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Происшествия
ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
Политика
Заместителем министра транспорта РФ стал глава Росавтодора
Глава федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей Костюк получил должность заместителя министра транспорта РФ.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с ПСЖ
Мадридский «Реал» сыграл вничью с французским ПСЖ в матче пятого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Политика
Песков назвал уткой заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Происшествия
В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, данных о жертвах и раненых не поступало, сообщает телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.
Политика
Кремль предупредил о нехватке времени на работу с Украиной по газу
Кремль предупредил о нехватке времени при подготовке к заключению контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».
Общество
МВД прогнозирует смерть тысячи своих сотрудников в ближайшие два года
МВД прогнозирует смерть 1 тыс. сотрудников органов внутренних дел в ближайшие два года.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Авто
Китайский бренд Lifan оказался на грани исчезновения
Если еще год назад Lifan был самым популярным китайским брендом в нашей стране, то после закрытия производства на заводе в Черкесске дилеры вынуждены распродавать оставшиеся запасы машин.
Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
Происшествия
В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили камеру и продавали видео на порносайты
В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Общество
Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей
1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Армия и оружие
Столкновение двух вертолетов в Мали: погибли 13 военнослужащих Франции
«Президент с глубоким сожалением сообщает о гибели 13 французских военнослужащих, произошедшей в понедельник (25 ноября) вечером в результате столкновения двух вертолетов», — говорится в заявлении.
Энергетика
Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.