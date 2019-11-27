Спорт

RT на русскомRT на русскомГлава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет жёсткие меры в отношении России.
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с чего всё началось
В опубликованном заявлении
 агентства говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно более жестко и решительно отреагировать на нарушения.
Коммерсантъвчера в 19:33

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Интерфакс-Спортвчера в 19:33

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В США потребовали отстранить Россию от Олимпиады в Токио

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Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

РИА Новостивчера в 23:12
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Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

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Россельхознадзор не исключил запрета на ввоз продукции из Эквадора

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BFM.ru 05:26
Транспорт

Путин открыл скоростную трассу М-11

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Общество

Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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Общество

Большинство россиян предпочитает кошек собакам

Породистых кошек держат 15% россиян. По 19% респондентов заявили, что держат породистых или беспородных собак.
Live24 03:40
Футбол

Двух игроков «Брюгге» удалили после празднования гола на 92-й минуте

Два игрока «Брюгге» были удалены в результате празднования гола в ворота «Галатасарая» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 00:33
Общество

Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра

Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
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Происшествия

На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»

Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
РИА Новости 07:04
Шоу-бизнес

Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска

Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
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Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта

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Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10

Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Актуальные Новости 06:59
Авто

Datsun отзовет в России более 1,6 тысячи автомобилей

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Политика

Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом

Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
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Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Коммерсантъ 06:49
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»

Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
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Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
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Алла Сигалова девять лет была в отношениях с женатым артистом

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Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
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Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Спорт

Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго

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Детей в России начнут приобщать к ЗОЖ с трех лет

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Кроссовер Toyota C-HR в России обновился и подорожал

Дилеры японской компании Toyota в России начали прием заказов на обновленный купе-кроссовер Toyota C-HR.
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Общество

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

Остерегаться нужно интернет-мошенников, которые используют "черную пятницу" для сбора персональных данных.
Деловое.ТВ вчера в 01:55
Спорт

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM 25 ноября в 14:56
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Российская газета 02:45
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