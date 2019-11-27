Спорт
RT на русскомГлава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет жёсткие меры в отношении России.
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с чего всё началось
В опубликованном заявлении агентства говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно более жестко и решительно отреагировать на нарушения.Коммерсантъвчера в 19:33
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Глава антидопингового агентства США потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Интерфакс-Спортвчера в 19:33
Глава антидопингового агентства США потребовал полностью отстранить спортсменов РФ от Олимпиады
Коммерсантъвчера в 19:33
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Космос
На МКС починили сломанный туалет
Здоровье
Россельхознадзор не исключил запрета на ввоз продукции из Эквадора
Россельхознадзор не исключает возможности введения ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора после обнаружения вредителя - мухи-горбатки - в партии бананов из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Общество
Большинство россиян предпочитает кошек собакам
Породистых кошек держат 15% россиян. По 19% респондентов заявили, что держат породистых или беспородных собак.
Футбол
Двух игроков «Брюгге» удалили после празднования гола на 92-й минуте
Два игрока «Брюгге» были удалены в результате празднования гола в ворота «Галатасарая» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра
Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Шоу-бизнес
Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска
Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта
Гаджеты
Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10
Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Авто
Datsun отзовет в России более 1,6 тысячи автомобилей
Политика
Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом
Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Шоу-бизнес
Алла Сигалова девять лет была в отношениях с женатым артистом
Алла Сигалова стала гостьей передачи «Судьба человека». Хореограф рассказала Борису Корчевникову о девятилетнем романе с женатым артистом.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Спорт
Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго
Общество
Детей в России начнут приобщать к ЗОЖ с трех лет
Минздрав и Минпросвещения подготовили учебники для детей с трех лет, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Шоу-бизнес
Камила Кабелло извинилась перед принцем Уильямом и Кейт Миддлтон за кражу из дворца
В минувший вторник певица была гостьей радио BBC, и ведущий Грег Джеймс, который также был на том октябрьском мероприятии, отметил, что взял Камилу на слабо, чтобы она стащила из дворца карандаш.
Авто
Кроссовер Toyota C-HR в России обновился и подорожал
Дилеры японской компании Toyota в России начали прием заказов на обновленный купе-кроссовер Toyota C-HR.
Общество
Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»
Остерегаться нужно интернет-мошенников, которые используют "черную пятницу" для сбора персональных данных.
Спорт
WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.