Спорт
Взгляд.руГлава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады 2020 года
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался за полное отстранение российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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В опубликованном заявлении агентства говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно более жестко и решительно отреагировать на нарушения.Коммерсантъвчера в 19:33
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Глава антидопингового агентства США потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Интерфакс-Спортвчера в 19:33
Глава антидопингового агентства США потребовал полностью отстранить спортсменов РФ от Олимпиады
Коммерсантъвчера в 19:33
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