Спорт

Взгляд.руВзгляд.руГлава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады 2020 года

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался за полное отстранение российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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В опубликованном заявлении
 агентства говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно более жестко и решительно отреагировать на нарушения.
Коммерсантъвчера в 19:33

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Глава антидопингового агентства США потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

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Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

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