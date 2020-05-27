Коронавирус

РБКРБКГлава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил во время трансляции в соцсети «ВКонтакте».
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Александр Бречалов
У меня выявился положительный результат на коронавирус. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая.
— Александр Бречалов, российский политикРИА Новости 11:16

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Глава Удмуртии заразился коронавирусом

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