Экономика
РБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
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Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
РБК 04:46
Общество
ВШЭ ответила на данные СМИ о планах уволить оппозиционных преподавателей
По данным Doxa, часть преподавателей заново трудоустроят в создаваемую школу, а некоторых сократят.
РБК 04:44
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Политика
В Госдуме предложили оставить 1 июля нерабочим днем
Вице-спикер Государственной думы РФ Ольга Епифанова выступила с инициативой сделать день общероссийского голосования по поправкам к Конституции - 1 июля - выходным.
Ридус 02:45
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
К концу первого тайма подопечные Юргена Клоппа пропустили три гола. Во второй половине к имеющимся забитым мячам добавился ещё один.
CT news 02:29
Общество
СК расследует пять уголовных дел о преступлениях нацистов в годы войны
Следственный комитет расследует пять уголовных дел по фактам преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.
ТАСС вчера в 12:02
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Происшествия
Суд заочно арестовал гражданина Киргизии за подготовку теракта в РФ
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Диербека Косимова за подготовку теракта в России.
РЕН ТВ 04:42
Происшествия
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости вчера в 08:29
Здоровье
Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска
Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 01:27
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 02:29
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Авто
Lincoln прекращает производство седана Continental
Вашингтон, 2 июля 2020, 13:44 — REGNUM Американский автопроизводитель Lincoln отказался от выпуска модели седана Continental.
REGNUM вчера в 06:44
Общество
ФАС возбудила дело против «дочки» Procter&Gamble
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания", дочерней компании Procter&Gamble, за разницу в качестве стиральных капсул в России и Европе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Кашеварова.
Газета.Ru 03:02
Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Культура
Первый музыкальный концерт в Псковской области состоится 18 июля
18 июля в 18:00 на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска состоится благотворительный концерт в поддержку медицинских работников Псковской области «Спасибо Медикам!», он пройдет в формате кинопаркинга.
Псковское агентство информации 30 июня в 05:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Недвижимость
Рынок элитных новостроек Москвы недосчитался трети сделок за полгода
По оценкам аналитиков, значительная часть ранее сформированного отложенного спроса при хороших темпах восстановления рынка будет реализована до конца года, что позволит нивелировать "провал" в сделках апреля-июня.
Интерфакс 03:39
Автоспорт
Алонсо может заменить Риккардо в Renault уже в нынешнем сезоне
Французская команда "Формулы-1" Renault подпишет контракт с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо.
Вести.Ru вчера в 15:52
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Общество
Ространснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах
С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений.
REGNUM 01:47
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13