Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.

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Происшествия По делу напавшего на пограничников рыбака из КНДР начали следствие Находкинский городской суд в рамках расследования дела в отношении одного из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, начал судебное следствие и перенес заседание на сентябрь, сообщил РИА Новости представитель суда. 9

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Кино Создатели «Джона Уика» снимут сериал по необычной игре My Friend Pedro Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 06:59 — REGNUM Режиссёр Дэвид Литч и сценарист Дерек Колстад планируют снять сериал на основе видеоигры My Friend Pedro.

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