Экономика
РБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
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Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Происшествия
По делу напавшего на пограничников рыбака из КНДР начали следствие
Находкинский городской суд в рамках расследования дела в отношении одного из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, начал судебное следствие и перенес заседание на сентябрь, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 00:24
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 01 июля в 05:40
Игры
В Epic Games отказались от бесплатной раздачи игры Conan Exiles
В Epic Games решили отказаться от бесплатной раздачи игры Conan Exiles.
Актуальные Новости вчера в 22:00
Кино
Создатели «Джона Уика» снимут сериал по необычной игре My Friend Pedro
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 06:59 — REGNUM Режиссёр Дэвид Литч и сценарист Дерек Колстад планируют снять сериал на основе видеоигры My Friend Pedro.
REGNUM вчера в 23:59
Наука
Разработана формула для сравнения возраста человека и собаки
Во время изучения молекулярных изменений в геноме с течением времени американскими учеными была разработана формула, которая способна более точно сравнить возраст собаки и человека.
Rusargument вчера в 16:55
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на куриное мясо и сахар
Рост цен на гречку в России за неделю с 23 по 29 июня замедлился, слегка подорожал сахар, кроме того, продолжилось повышение цен на куриное мясо, следует из сообщения Росстата.
РИА Новости вчера в 12:33
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Политика
Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка
Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка.
Известия вчера в 20:00
Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Goroday.ru вчера в 22:44
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Гаджеты
Honor представила 5G-смартфон Honor X10 Max
Astera вчера в 12:27
Происшествия
Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля
Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
Газета.Ru вчера в 19:55
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru вчера в 10:26
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
Общество
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Экономика
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
В России с 1 июля 2020 года определенные категории пенсионеров получат прибавки от государства. Они затронут почти 40 тысяч россиян.
Общественная служба новостей 01 июля в 19:49
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о свете, который видела перед выходом из комы
Певица Надежда Бабкина заявила, что в момент выхода из искусственной комы, в которую её ввели врачи при двусторонней пневмонии, она наблюдала странный свет.
News.ru вчера в 22:02
Здоровье
Врач сообщил о полезных свойствах крапивы
Live24 вчера в 00:12
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим спутником GPS
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома во Флориде с навигационным спутником GPS III–3 для нужд американских Космических сил.
ТК Звезда 30 июня в 18:08
Общество
В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, спустя две недели чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба военного ведомства.
РИА Новости вчера в 22:13
Происшествия
Тысячи людей остались без света в Красноярском крае из-за шторма
Под отключение света попали 11 населенных пунктов, девять из них остались полностью без электричества, когда оно возобновится — пока неизвестно.
Пятый канал вчера в 23:37
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily вчера в 04:37
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском вчера в 10:25