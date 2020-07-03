Экономика
РБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Документ разработан по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова. В республике находится завод крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия — концерна «Калашников».
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
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Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля.
REGNUM 02:35
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Технологии
Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10
Astera вчера в 12:17
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
Начисление средств произведут после индексации пенсий. Кроме того, надбавку получат пенсионеры, зарегистрированные в качестве ИП.
Evo-rus.com 01:45
Происшествия
В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента в возрасте от 42 лет до 91 года с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 111, выздоровели свыше 5,6 тысячи, сообщает областное правительство.
РИА Новости 01 июля в 04:37
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Общество
Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
REGNUM вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Многодетная Саша Зверева показала живот на пятый день после родов
На своей странице в социальной сети Instagram девушка показала фигуру на пятый день после родов.
Слово и Дело вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце.
News.ru вчера в 11:42
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс вчера в 18:01
Единоборства
Шон О’Мэлли: У Петра Яна несгибаемый характер и навыки на высоком уровне
Непобежденный американец Шон О’Мэлли поделился прогнозом на поединок Петра Яна и Жозе Алдо, которые 11 июля на UFC 251 определят владельца вакантного титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.
Allboxing.ru 00:11
Происшествия
В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски
Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика
Депутат от Франции Мариани заявил об «антироссийской паранойе» в ЕП
В результате диалог не продвигается. Мариани считает, что внутри всего Европарламента существует нечто вроде «антироссийской паранойи».
Известия 00:56
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru вчера в 01:57
Здоровье
В Хакасии заболели коронавирусом еще 28 человек
6 человек контактировали с ранее заболевшими COVID-19. В настоящее время в республике проходят лечение 593 пациента.
RuNews24.ru 30 июня в 03:35
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Элла Суханова родила дочь
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Элла Суханова родила своего первенца.
Территория новостей вчера в 04:39
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 02:29
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года в России вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Тарантас Ньюс 00:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Культура
Девушка нестандартной внешности пришла к стилистам, чтобы из нее сделали другого человека. Теперь вместо «неформалки» она стала яркой красавицей
Героине пришлось попрощаться со своими дредами, а на их место пришла другая прическа. Уже тогда ощущалась яркая смена образа.
SM News вчера в 16:00
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Здоровье
Невролог назвал причины возникновения мигрени
В эфире телеканала «Россия 1» главный внештатный специалист-невролог Минздрава столичного региона, доктор медицинских наук, профессор Ринат Богданов и врач-реабилитолог, специалист по традиционным системам оздоровления, телеведущий Сергей Агапкин на вопрос одной из зрительниц ответили по поводу причин возникновения острых приступов головной боли – мигрени.
Live24 вчера в 14:27
Общество
ФАС возбудила дело против импортера капсул для стирки Ariel
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщили RNS в пресс-службе ведомства со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.
Rambler News Service 02:48
Общество
2 июля истекает срок подачи заявлений на получение субсидий за апрель и май 2020 года
В этот четверг, 2 июля, заканчивается срок, в течение которого компании и ИП могут направить заявление на получение субсидий за апрель и май текущего года.
Наша версия вчера в 05:17
Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
Авто
Сервис Hyundai Mobility стал доступен еще в пяти городах России
Сервис Hyundai Mobility Lab стартовал на территории России в октябре прошлого года.
Car.ru 02:42