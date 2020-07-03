Экономика

РБКРБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Документ разработан по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова. В республике находится завод крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия — концерна «Калашников».
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с чего всё началось

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
РБКвчера в 23:00

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Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Эхо Москвы02:34

Россиянам усложнят покупку оружия

Lenta.ru02:09

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

РБКвчера в 23:00

ГД по просьбе главы Удмуртии разработала проект об утилизационном сборе на оружие

Говорит Москва00:49

В России предложили ввести еще один сбор

URA.Ru00:05

В Госдуме разработали законопроект об утилизационном сборе на оружие

REGNUMвчера в 23:21

Утилизационный сбор на оружие предложил ввести глава Удмуртии

Сусанин01:50
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Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля.
REGNUM 02:35
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Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
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Технологии

Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

Astera вчера в 12:17
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Общество

Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей

Начисление средств произведут после индексации пенсий. Кроме того, надбавку получат пенсионеры, зарегистрированные в качестве ИП.
Evo-rus.com 01:45
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Происшествия

В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре пациента в возрасте от 42 лет до 91 года с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 111, выздоровели свыше 5,6 тысячи, сообщает областное правительство.
РИА Новости 01 июля в 04:37
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Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
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Общество

Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

REGNUM вчера в 13:37
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Шоу-бизнес

Многодетная Саша Зверева показала живот на пятый день после родов

На своей странице в социальной сети Instagram девушка показала фигуру на пятый день после родов.
Слово и Дело вчера в 04:17
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Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце.
News.ru вчера в 11:42
Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс вчера в 18:01
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Единоборства

Шон О’Мэлли: У Петра Яна несгибаемый характер и навыки на высоком уровне

Непобежденный американец Шон О’Мэлли поделился прогнозом на поединок Петра Яна и Жозе Алдо, которые 11 июля на UFC 251 определят владельца вакантного титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.
Allboxing.ru 00:11
Происшествия

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости вчера в 16:50
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Политика

Депутат от Франции Мариани заявил об «антироссийской паранойе» в ЕП

В результате диалог не продвигается. Мариани считает, что внутри всего Европарламента существует нечто вроде «антироссийской паранойи».
Известия 00:56
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Политика

ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru вчера в 01:57
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Здоровье

В Хакасии заболели коронавирусом еще 28 человек

6 человек контактировали с ранее заболевшими COVID-19. В настоящее время в республике проходят лечение 593 пациента.
RuNews24.ru 30 июня в 03:35
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Элла Суханова родила дочь

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Элла Суханова родила своего первенца.
Территория новостей вчера в 04:39
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Шоу-бизнес

Сын Ефремова впервые признался в употреблении наркотиков и алкоголя

ПолитРоссия 02:42
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 02:29
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

C 1 июля 2020 года в России вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Тарантас Ньюс 00:31
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Культура

Девушка нестандартной внешности пришла к стилистам, чтобы из нее сделали другого человека. Теперь вместо «неформалки» она стала яркой красавицей

Героине пришлось попрощаться со своими дредами, а на их место пришла другая прическа. Уже тогда ощущалась яркая смена образа.
SM News вчера в 16:00
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
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Здоровье

Невролог назвал причины возникновения мигрени

В эфире телеканала «Россия 1» главный внештатный специалист-невролог Минздрава столичного региона, доктор медицинских наук, профессор Ринат Богданов и врач-реабилитолог, специалист по традиционным системам оздоровления, телеведущий Сергей Агапкин на вопрос одной из зрительниц ответили по поводу причин возникновения острых приступов головной боли – мигрени.
Live24 вчера в 14:27
Общество

ФАС возбудила дело против импортера капсул для стирки Ariel

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщили RNS в пресс-службе ведомства со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.
Rambler News Service 02:48
Общество

2 июля истекает срок подачи заявлений на получение субсидий за апрель и май 2020 года

В этот четверг, 2 июля, заканчивается срок, в течение которого компании и ИП могут направить заявление на получение субсидий за апрель и май текущего года.
Наша версия вчера в 05:17
Происшествия

Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
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Авто

Сервис Hyundai Mobility стал доступен еще в пяти городах России

Сервис Hyundai Mobility Lab стартовал на территории России в октябре прошлого года.
Car.ru 02:42
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Российский политик
Российский политик. Глава Удмуртской Республики с 18 сентября 2017. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
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