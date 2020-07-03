Экономика
РБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
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Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Фигурное катание
Фигурист Ерохов покинул команду Тутберидзе
Чемпион мира среди юниоров — 2018 по фигурному катанию Алексей Ерохов покинул команду тренера Этери Тутберидзе.
Чемпионат вчера в 19:08
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Технологии
В WhatsApp появятся пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Здоровье
Специалисты назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Наибольшее число выявленных онкологических заболеваний в 2019 году пришлось на Архангельскую область - 566,2 случая на 100 тыс. населения.
Газета.Ru 00:36
Авто
В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто
Ко всему прочему, в следующем году начнет действовать правило, согласно которому владельцам авто необходимо будет получить разрешение на тюнинг машины, а также свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности в ГИБДД.
Evo-rus.com вчера в 01:19
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv вчера в 02:54
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Кино
Apple заплатила 120 миллионов за фильм с Уиллом Смитом
Как отмечает издание Collider, стоимость сделки оценивается в 120 миллионов долларов.
Kinonews.ru вчера в 11:20
Культура
Телеканал СТС возобновил съемки сразу семи сериалов
СТС объявил, что стартовали съемки сразу семи сериалов, котрые выйдут в ближайшем сезоне на канале.
Комсомольская правда вчера в 04:49
Путешествия
Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж
Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
Футбол
Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона
В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
ODDS.ru 00:34
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Происшествия
Выкинувшего ребенка из коляски воспитателя уволили в Самаре
В Самаре уволили двух воспитателей дома ребенка "Солнышко", которые жестоко обращались со своими малышами-воспитанниками.
ГТРК Самара вчера в 11:44
Экономика
В Москве пустуют более 2 млн кв. м офисов
Общий объем офисного рынка Москвы, по данным компании, составляет 18,35 млн кв. м.
Коммерсантъ 00:54
Общество
Кабмин выделит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Больше четырех млрд рублей на создание временных рабочих мест выделит Кабмин.
EastRussia вчера в 23:41
Хоккей
Хоккейный «Ак Барс» ведет переговоры с нападающим НХЛ Свечниковым
Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" ведет переговоры с нападающими НХЛ Александром Ховановым, играющим за "Миннесоту", и Евгением Свечниковым, который представляет "Каролину", пишет "Татар-информ".
Радио Sputnik вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
Территория новостей вчера в 09:57
Наука
Метод добычи золота из электронных отходов придумали корейские ученые
МедиаПоток 01 июля в 03:28
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Общество
Власти обвинили аэропорты и пассажиров в несоблюдении карантинных мер
Дистанцию не соблюдали также в аэропортах Красноярска и Магадана, а в Нальчике и Тюмени пассажиров недостаточно часто информировали о необходимости соблюдения санитарных мер, пишут «Ведомости» со ссылкой на обращение замглавы Ространснадзора.
РБК вчера в 23:48
Шоу-бизнес
«Грудь видно»: Вера Брежнева в откровенном наряде изумила сеть
Вера Брежнева опубликовала в личном микроблоге свою фотографию в платье, которое было использовано в клипе «ВЕЧЕРиНОЧКА», записанном певицей вместе с Дмитрием Монатиком.
Киноафиша России вчера в 05:58
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Общество
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 01:01
Общество
Полиция ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» в Сиэтле
Автономная зона Капитолийского холма была полностью ликвидирована в Сиэтле. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
NewInform вчера в 02:21
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.
Lenta.ru вчера в 22:49