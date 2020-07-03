Экономика

РБКРБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
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ГД по просьбе главы Удмуртии разработала проект об утилизационном сборе на оружие

Говорит Москва00:49

В Госдуме разработали законопроект об утилизационном сборе на оружие

REGNUMвчера в 23:21

В России предложили ввести еще один сбор

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В России появится еще один утилизационный сбор, который приведет к росту цен

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Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

РБКвчера в 23:00
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По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

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Ко всему прочему, в следующем году начнет действовать правило, согласно которому владельцам авто необходимо будет получить разрешение на тюнинг машины, а также свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности в ГИБДД.
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Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
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В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
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Дистанцию не соблюдали также в аэропортах Красноярска и Магадана, а в Нальчике и Тюмени пассажиров недостаточно часто информировали о необходимости соблюдения санитарных мер, пишут «Ведомости» со ссылкой на обращение замглавы Ространснадзора.
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